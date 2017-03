Et liigsest UV-kiirgusest põhjustatud muutused tekivad silmades pikema aja jooksul, tuleb silmade kaitsele päikese eest mõelda igas vanuses. "Päikeseprillide kandmine on kõige olulisem laste puhul, sest nende silmade pupillid on suured ja läbipaistavad, mistõttu silma jõuab rohkem UV-kiirgust," täpsustab Norman Optika optometrist Kersti Tuulik.

Et pideva ülemäärase UV-kiirguse sattumisel silma võivad tagajärjeks olla sarv-ja võrkkesta kahjustused, silmaläätse tuhmumine ja paljud muud silmahaigused, paneb optometrist Kersti Tuulik südamele, et päikese eest ei tule kaitsta mitte üksnes nahka, vaid ka silmi.

Mis juhtub, kui silmi ei kaitse?

Kersti Tuulik räägib, et UV-kiirguse mõju silmadele avaldub pika aja jooksul. "Seega tänased harjumused mõjutavad silmade tervist alles aastate pärast, kuid pöördumatult," rõhutab ta. Pideva ülemäärase UV-kiirguse sattumisel silma kahjustused kuhjuvad ja tagajärjeks võib olla sarv-ja võrkkesta kahjustused, silmaläätse tuhmumine ja paljud muud silmahaigused.

Eraldi toob ta välja, et liigne päikesekiirgus võib põhjustada makula degeneratsiooni ehk kollatähni kärbumist. "See tähendab, et nägemine pole kahjustatud täielikult, kuid nägemisvälja keskel on tume laik. Inimese jaoks tähendab see, et tema nägemine on ebaterav, prillidest pole abi ning kogu pilt näib moonutatud ja tuhm," kõneleb optometrist lisades, et samuti soodustab UV-kiirgus katarakti ehk hallkae teket.

Fotokeratiit ehk lumepimedus võib tekkida näiteks lumistes mäestikes, kus lumelt peegeldab tagasi suurel hulgal UV-kiirgust, mis kahjustab sarvkesta. See toob inimesele kaasa turses ja valutavad silmad, lakkamatu pisaravoolu ning limaskesta punetuse.

Kõige selle pärast paneb Tuulik südamele, et päikeseprille peaks kandma iga ilmaga – nii päikeselise kui pilvisega. Eriti oluline on see merel, lumel ja lumistes mägedes, sest seal on UV-kiirguse tagasipeegeldumise hulk kõige suurem. On teada, et lumi peegeldab kuni 85% valgusest ja UV-kiirgusest tagasi ning veepinnalt peegeldub UV-kiirgus ka vilus olles.

Tuulik märgib, et inimestel, kellel on diagnoositud pupilli ahenemise häired, silmapõhjade lubjastumine või mõni muu silmahaigus, peaks korralike päikeseprillide kandmine olema enesestmõistetavaks.

Kersti Tuulik rõhutab, et päikeseprillid ei ole pelgalt aksessuaarid, vaid praktiline tarbeese, mis on mõeldud kaitseks UV-kiirguse ja ereda valguse eest. "Paljudel soodsatel päikeseprillidel võib tänapäeval isegi UV-kaitse peal olla, kuid nägemise selguse ja optilise kvaliteedi poolest on niinimetatud odavate prilliklaaside endi materjal ebaühtlase kvaliteediga: mõne soodsa päikeseprilliga võib nägemine olla üsna hea, teisega maailm lainetab ja võib tekkida ka peavalu," soovitab ta eelistada kvaliteetset kaupa, mis õige kasutuse korral kestab aastaid.

Silma tervis sõltub eluviisidest

Päikeseprillid on optometristi sõnul head siis, kui nad tagavad maksimaalse kaitse ereda valguse ja UV - kiirguse eest, nende klaasitoon sobib kandjale ning nad on peas mugavad. "Millised on head päikeseprillid konkreetsele kandjale, sõltub tema vajadustest - mere ääres ei saa üle polariseeritud prilliklaaside eelistest, kõrgmäestikus on vaja väga tumedaid prilliklaase, mida tavakasutuses on keelatud autoroolis kasutada," selgitab ta. Sportlike eluviisidega inimesed vajavad erinevate tumeduste ja pinnakatetega prilliklaase.