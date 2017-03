Kui inimesel on raske, soovitatakse tal naeratada. Ja mitte asjata - see muudab olemise helgemaks ja mõjub ka tervisele hästi.

Kansase Ülikoolis tehtud uuring näitas, et nende katsealuste, kes stressirohkeid ülesandeid täites naeratasid, pulsisagedus oli madalam ja nad olid rahulikumad, kui need, kes jäid ülesandeid sooritades tõsiseks. Pane tähele – kuigi tõelisest hammaste ja säravate silmadega naeratusest on rahu säilitamisel kasu kõige rohkem, ajab asja ära ka võlts naeratus.