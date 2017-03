Kui vastik oksendamist või kõhulahtisust põhjustanud viirus või toidumürgitus on viimaks taanduma hakanud ja elu hakkab kehas uuesti ringlema, on söögiisu küll veel visa tulema, kuid sööma peab. Mida tasuks siis tasapisi tarbida ja millest peaks veel mõnda aega eemale hoidma?

Toidust rõõmu tundmine võib haigushoo ajal või ka vahetult pärast selle möödumist tunduda veel üsna võimatu ülesanne, aga oksendamise ja kõhulahtisusega kaotame oma kehast väga palju vedelikku ja soolasid. Et niigi ebameeldiv olemine tervist veelgi rohkem ei kahjustaks, peaksime oma keha turgutama vahenditega, mida nõrgenenud seedesüsteem välja kannatab.

Veebileht thekitchn.com soovitab kergeid toite nagu puljongid, supid, pehmed puu- ja köögiviljad ning kindlasti tuleks vältida toite, milles on palju rasvu, suhkrut, kiudaineid ja piima. Need, kes armastavad vürtsikaid ja maitseterohkeid toite, peavad need samuti mõneks ajaks ootele panema. Paremad on magedad asjad, nagu digestiivküpsised, kreekerid ja keeduporgandid. Kõhtu ei koorma ka banaan ja riis.