"Väga tihti on hetki, kui mõtlen, et enam ei jaksa... Vahel mõtlen, et kui ma peale kodusistumise midagi teha ei saa, milleks mind üldse vaja on. Tunnen, kui väsinud ma vaimselt ja füüsiliselt olen ja et ma ei tahagi enam elada," pihib Sirli Soosaar, kes on kolm viimast aastat olnud ärevushäirega kimpus.

Arsti juurde läks Sirli Soosaar muret kurtma aasta pärast ärevushäire ilmnemist. Nüüd käib neiu sageli psühhiaatri juures ja võtab ravimeid, kuigi need aitavad väga vähe.

"Käin ka ravitseja juures, kes teeb minuga vaimseid harjutusi. Ise teen ka endaga väga palju tööd," sõnas Sirli.

Ärevushäire segab neiu sõnul ta igapäevaelu tohutult ja iseseisvalt hakkama saada on tal väga raske. "Mul on pidevalt värinad, tõmblused, tasakaalukadu," kirjeldab ta haiguse füüsilisi sümptomeid.