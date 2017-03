* Imetamine on kaitse hällisurma vastu. Paljude uuringute andmeil on rinnapiima saavate laste puhul hällisurma risk enam kui poole väiksem. Teadlased seletavad seda sellega, et vastsündinu üks esimestest emotsionaalsetest reaktsioonidest on üldine erutus, kus laps pinguldab käelihaseid, põtkib jalgadega, silmad on avatud ning hingamine kiireneb. Uneteadlased usuvad, et selline üldine erutus on oluline ellujäämismehhanism ja et imetavate laste puhul on need erutused sagedamad.