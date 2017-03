Kurguvalu on peamine põhjus, miks inimesed arstilt abi otsima lähevad, sest see häda annab endast ebameeldivalt märku igal neelatamisel. Ja õigesti teevad, sest lisaks külmetusele on ka päris mitmed tõved sellised, mis kurguvalu põhjustavad. Midagi muud kui külmetus tasub kurguvalu taga otsida siis, kui kurguvalu sümptomid kestavad pikka aega, kirjutab Men´s Health ja toob välja kaheksa erinevat tõbe, mis kurguvalu taga peituda võib. 1. Ülemiste hingamisteede viirusnakkus on kõige tüüpilisem ägeda kurguvalu põhjus. Tavaliselt algab see ju koos kurguärrituse ja nohuga. Võitle selle vastu puhkuse, ohtra joomise ja valuvaigistitega. See läheb õnneks mõne päevaga üle.

2. Gripp. Kurguvalu pole küll gripi üks tunnuseid, kuid see kaasneb gripiga, tekkides aeg-ajalt. Gripi vastu aitavad spetsiaalsed ravimid.

3. Bakteriaalsed nakkused põhjustavad täiskasvanuil umbes 10% ägedatest kurguvaludest. Tavaliselt algab see kiirelt, sellega kaasnevad halb hingeõhk, palavik ja lümfisõlmede suurenemine kaelal. Sageli tähendab see mädaseid mandleid või angiine. Mine ilmtingimata arsti juurde, sest ilma antibiootikumideta sellest üle ei saa. 4. Mononukleoos, tuntud ka kui suudlemistõbi, levib sülje kaudu. Seda põhjustab Epstein-Barr viirus. Seda võib olla raske doagnoosida, sest see võib tekkida järk-järgult. Haiguse sümptomiteks on kurguvalu, palavik, väsimus, paistes kael ja lümfisõlmed. Seda saab ravida antibiootikumidega. 5. Allergiad. Lisaks aevastamisele, vesistele silmadele ja nohule võib allergia põhjustada ka ebamugavustunnet kurgus. Tõsi, enamasti kirjeldavad inimesed seda mitte valuna, vaid kurguärritusena – keegi justkui kõditaks kurgus. Jälgi, mis sul allergilised nähud esile kutsuvad ja püüa neid vältida. Vajadusel tarvita allergiat leevendavaid ravimeid. 6. Larüngofarüngeaalne reflukshaigus (LPR) sarnaneb gastroösofageaalsele reflukshaiguse (GERD), kuid see mõjutab ennekõike kurku. See on tuntud ka kui vaikiv reflukshaigus, sest sellega ei kaasne tüüpilisi sellele tõvele iseloomulikke sümptomeid nagu näiteks kõrvetised. See haigus põhjustab aga kurguvalu ja häälekähedust, enamasti hommikuti. Esineda võib ka kuiv köha ja tunne, justkui kogu aeg oleks midagi kurgus. Igal juhul tuleks seda tõbe uurida ning ravida seda antatsiididega, samuti tuleks süüa madala rasvasisaldusega vähem vürtsikat toitu, vältida alkoholi ja kofeiini. 7. Lihaspinge. Kui sa karjud ennastunustavalt mõnel kontserdil või spordivõistlusel, kaob sul hääl. Samuti, kui sa pead palju rääkima. Kui kõige sellega kaasneb kurguvalu, tähendab see, et kasutad oma lihaseid valesti. Spetsiaalsed hääleravi harjutused aitavad sest üle.