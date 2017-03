Igaüks on kuulnud, et suitsetamine on tervisele kahjulik. Kuid on ka terve hulk igapäevaharjumusi, mis teevad su tervisele sama palju kahju, kui sigareti tossutaminegi.

Women´s Health toob välja kuus ohtlikku igapäevaharjumust:

1. Sa istud terve päeva. Isegi siis, kui pärast tööd teed sporti - terve päev järjepanu istudes tapad oma tervist. Tee pause, tõuse ja liiguta end!