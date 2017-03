Mida kindlasti mitte teha, on hakata kätega silmi hõõruma või sõrmedega silma torkima. Silmade hõõrumine võib purutüki kaugemale lükata, samuti surud seda vastu silmamuna ja võid silmale viga teha. Sõrmeotsad pole inimesel aga enamasti kuigi puhtad, mis tähendab, et ka nendelt võib silma sattuda baktereid või mustust.

Kaunid kevadilmad on käes, kuid silmadele tähendab see lisaks eredale kevadpäikesele ka tolmu ja muud mustust, mis tuulehoogudega silma satuvad. Esimene reaktsioon on silmi hõõruda, kuid see on kahjulik. Kuidas kõige ohutumalt ja kindlamalt silma aetud puru välja saada?

Pese silmi veega, lase voolaval veel üle silma joosta või kasuta silmatilku. Kui tunned pärast pesemist, et silmad on kuivad, siis see on normaalne. Veega pestes võib silmamuna kattev kaitsekiht pisut kuluda. Selle taastamiseks piisab üldjuhul vaid silmade pilgutamisest ja sulgemisest-avamisest.

Pilguta või pöörita kiirelt silmi. Kiired pilgutused ja silmamuna ringlemine ajavad mustusetükid välja. Võid üritada tõsta ülemist silmalaugu üle alumise ja siis silma pööritada.

Sageli võib tunduda, et mustus on endiselt silmas, kuigi tegelikult oled ta juba välja pesnud. Võib-olla sai su silmamuna mustusest pisut kriimustada ja on nüüd hell, tõenäoliselt tunned pärast väikest uinakut, et ebamugavus on läinud – silm puhastub ka magamise ajal.