Kui oled väsinud, siis võib su oskus ära tunda rõõmu ja kurbust väljendavaid näoilmeid hakata vähenema. Kuid oskus mõista primitiivsemaid emotsioone nagu viha ja hirm jääb endiselt samaks.

Arizona ülikooli teadlased uurisid unepuuduse ja sotsiaalsete oskuste seoseid, kirjutab Science Daily. Osalejatele näidati pilti samast mehest ja erinevatest emotsioonidest, mida ta oma näoilmetega väljendas. Kui osalejatel oli lastud pikalt magada, tundsid nad ära ka õrnemaid emotsioone ja olid võimelised leidma näoilmetes rohkem nüansse. Magamata öö järel need oskused vähenesid. Kuid siiski suutsid ka väsinud katsealused ära tunda hirmu ja viha väljendavaid näoilmeid.

"See on tõenäoliselt sellepärast, et oleme loodud neid primitiivseid emotsioone ära tundma, et ohuolukordades ellu jääda," ütleb ja uuringu läbiviija professor William D.S. Killgore. Viha ja hirm on tunded, mis teavitavad meid võimalikust ohust, kuid sotsiaalsel suhtlemisel vajalikud emotsioonid nagu rõõm ja kurbus pole otsesest ohuolukorrast pääsemiseks vajalikud. Seega, kui oleme väsinud, siis võib-olla on nii, et meie vähene vaimne energia kulub vaid ellujäämiseks olulisima peale.

"Meie ühiskonnas ei maga inimesed sageli vajalikku seitset või kaheksat tundi täis," räägib professor Killgore. "See võib mõjutada seda, kuidas me "loeme" teisi inimesi oma igapäevastel kokkusaamistel. Võib-olla vastad kellelegi sobimatul viisil, kuid tegelikult lihtsalt ei lugenud tema ilmeid piisavalt hästi, eriti neid, mis väljendavad meie inimlikke sotsiaalseid emotsioone. Võib-olla pole sa sel päeval kuigi empaatiline. Su abikaasa või elukaaslane võib midagi vajada ja sa ei oska seda hästi mõista. Võimalik, et see tekitab suhetes ja tööl pingeid. Minu jaoks on see selle teema üks põhilisi probleeme – kuidas väsimus mõjutab meie suhteid."