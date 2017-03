Müügiloa hoidja teatas, et Eestis lõpetatakse erektsioonihäirete ravimite väikepakendite müük.

Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG teatas ravimi Sildenafil Pfizer 100 mg õhukese polümeerikattega tablettide 4 tabletiga pakendi (toimeaine sildenafiil) turustamise lõpetamisest. Müügiloa hoidja kinnitusel jääb turule sama ravimi pakend, milles on 12 tabletti. .

Sildenafil on ravim, mis on mõeldud kasutamiseks täiskasvanud meestel, kellel esinevad erektsioonihäired. See on olukord, kui mees ei suuda saavutada või säilitada seksuaalvahekorraks vajalikku piisavat suguti kõvaduse astet.