Mida teha, kui on juhtunud hambatrauma?

Vastab Ingrid Kokmann, Unimed Ühendatud Kliinikute hambaarst: "Hambatraumasid tuleb ette nii lastel kui täiskasvanutel. Mida sel puhul ette võtta, sõltub sellest, kas hammas sai põrutada, nihkus paigast, murdus tal kild küljest või lendas hammas õnnetuse käigus tervenisti suust välja.



Piimahammaste puhul ongi neist viimane kõige tavalisem hambatrauma. Jäävhammaste traumadest on kõige tüüpilisem kroonimurd – alates pisikesest killust, lõpetades kogu krooniosa murdumisega. Milline on prognoos, sõltub murru ulatusest – väikese killu eemaldumine ei pruugi patsienti häiridagi, kuid sügavama murruga tuleks abi otsida hambaarstilt.



Sage on ka hamba põrutus, mille käigus hammas jääb küll oma kohale, kuid võib olla valulik. Sellist hammast võiks näidata hambaarstile, sest seal võib tekkida närvipõletik. Üldiselt on esmatähtis anda põrutada saanud hambale rahu. Tugevama löögi saanud hamba asend võib muutuda – nihkuda väljapoole või küljele. Sellisel puhul oleks kõige mõistlikum pöörduda võimalikult kiiresti hambaarsti poole, kes hamba õigesse asendisse tagasi fikseerib.



Kõige raskem hambatrauma on hamba täielik koos juurega eemaldumine lõualuust. Sellise hamba päästmine sõltub oskuslikust tegutsemisviisist õnnetuspaigas ja sellest, kui kiiresti õnnestub pääseda hambaarstile. Olenevalt sellest, kui kaua on hammas suust väljas olnud, võib õnnestuda selle suhu tagasi istutamine ning sellepärast on ülioluline jõuda hambaravikliinikusse esimese tunni jooksul pärast õnnetust.



Kriitiline on ka õnnetusejärgne tegutsemine. Kõige parem lahendus on hammas kohe oma endisesse asendisse tagasi panna. Kui hammas on must, võiks seda eelnevalt 10 sekundit kergelt külma vee all loputada. Kindlasti tuleks hammast hoida krooniosast ehk vältida juureosa puudutamist ja mitte mingil juhul ei tohi hammast näiteks salvrätikuga puhtaks nühkida! Arsti juurde minnes võib hammast hoida sülje või piima sees, aga ka põses.



Isegi kui hammast ei ole võimalik päästa, saab seda alati asendada. Selleks on tänapäeval mitmeid võimalusi, millest parimaks võib pidada hamba implanteerimist - lõualuu sisse kinnitatakse kruvi, millele fikseeritakse kroon. Paremuselt teine võimalus on hamba asendamine sillaga ehk sisuliselt kinnitatakse uus hammas kroonidega kõrvalolevate hammaste külge. Kõne alla tuleb ka puuduva hamba asendamine suust eemaldatava proteesiga."