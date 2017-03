Köögi- ja puuviljade igapäevane tarbimine on tervisele väga oluline. Siiski tasub meeles pidada, et on olemas mõned toiduained, mida omavahel segada või samaaegselt süüa ei tohiks.

See ei too kaasa mitte pelgalt tervisehäireid, vaid võib lõppeda ka surmaga, kirjutab Natural Healing Magazine ja toob välja loetelu toitudest, mida ei tohi omavahel kombineerida või koos süüa.

· Banaanipuding. Banaani ja pudingu kombinatsioon aeglustab seedimist ja stimuleerib toksiinide eraldumist. Imikutel võib see lõppeda lausa surmaga.