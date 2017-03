Miski pole hullem, kui külmetavad jalad. Päris suur osa inimesi kannatab selle häda käes aastaringselt – arvatakse, et lausa kaheksat naist kümnest kimbutavad külmetavad jalad põhjusel, et nende keha toodab vähem soojust ning see ei pruugi kätesse-jalgadesse jõuda.

Samas tasub ka teada, et külmetavad käed ja jalad on organismi kaitsemehhanismiks, kirjutab Bild der Frau. Seda eriti temperatuuri langedes, mil keha kaitseb kõiki ellujäämiseks tarvilikke organeid külma eest ning võtab selleks vajadusel soojust ka kätest ja jalgadest. Kuid muidugi ei tähenda see, et peaksid külmetavaid käsi ja jalgu vaikides taluma. Allolevast kümnest nipist saad abi.

· Kanna õigeid jalanõusid. Soojad jalanõud on jalgade külmetamise vastu võitlemise a ja o. Ehk – sa ei saa käia ühtede jalanõudega nii suvel kui talvel.