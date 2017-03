3. Mitte kuivatada oma kontaktläätsi. Bakterid armastavad niiskust. Paraku märgivad arstid, et pooled silmahädad on kontaktläätsede kandjail põhjustatud sellest, et nad ei kuivata oma kontaktläätsi. Seega – kui sa soovid sarvkesta haavandist hoiduda, veendu, et kuivatad kontaktläätsi iga päev õhu köes.

4. Mitte puhastada oma kontaktläätsi iga päev. Bakterid ja praht kipuvad kontaktläätsedele kogunema ning see võib põhjustada palju hulle silmahädasid.

5. Mitte puhastada kontaktläätsede konteinerit. Pese seda õrna seebi ja veega kord nädalas, loputa korralikult ja lase õhu käes kuivada.

6. Panna oma kontaktläätsi suhu. Paljud kipuvad seda tegema, kuid suus on palju baktereid, mis seejärel satuvad silma ja põhjustavad seal infektsioone.

7. Kanda läätsi liiga kaua. Silmal tuleb lasta puhata. Kui silm ei saa piisavalt hapnikku, kipub sarvkest paisuma, see viib sarvkesta abrasioonini ning lõpuks ka infektsioonini. Lase nii silmadel kui läätsedel puhata!

8. Magada läätsedega. Loe eelmist punkti.

9. Jätta kontaktläätsed meigist puhastamata. Sageli võib juhtuda, et silmapliiats satub kontaktläätse vastu ja jätab sinna jälje. Kui see juhtub, võta lääts silmast välja, puhasta ja desinfitseeri see. Ikka põletike ärahoidmiseks.

10. Kasutada kontaktläätsi, kui silmad on ärritunud. Kui silmad on punased ja ärritunud, võta läätsed silmast välja. Ärrituse põhjuseks võib olla näiteks mõni infektsioon või ka põhjus, et sellega koos on silma sattunud mikroskoopiline praht. Kui ka pärast puhastamist ärrituvustunne kestab, tee läätsede kandmisse paus.

11. Minna kontaktläätsedega vette. Veest – olgu see siis duši alt, mullivannist, basseinist või järvest, võivad läätsedele sattuda bakterid, mis põhjustavad samuti erinevaid hulle silmahaiguseid. Kui kontaktlääts saab vett, puhasta neid korralikult.