Massaaži-treeningrull (ingl. k. foam roll – toim.) ei näe võib-olla välja kui tõeliselt võimas treeningvahend, kuid tegelikult aitab ta kaasa su painduvusele ja alandab harjutuste tegemise ajal pingetunnet lihastes ja liigestes. Ajakiri GQ pani kokku paar harjutust, mis massaažirulliga kasulikud on.

Istu sirge seljaga ja seta massaažirull oma säärte alla, kuid mitte nii madalale, et rull on põlveõndlas. Pane sirutatud sõrmedega käed matile, natuke kehast eemale. Tõsta üks jalg üle teise sääre ja hoia jalgu sirgelt. Pingutades käsi ja tuharaid, katsu tõsta taguots matilt üles ja liigutada oma keha nii, et säär rullib mööda massaažirulli edasi-tagasi. Korda harjutust ka teise jalaga. Ära unusta hingamist.

Kõhulihased