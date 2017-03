"Söö vähem ja liigu rohkem!". Nii kõlab soovitus, mida me oleme kuulnud vähemalt miljon korda. Tegelikult on kehakaalu kontrolli all hoidmise juures põhimure see, et napib tahtejõudu või aega.

2. Kanna kitsaid teksaseid. See tuletab regulaarselt meelde, et söögiga peab piiri pidama.

3. Kasuta väiksemaid taldrikuid. Teadlased on teinud kindlaks, et mida suurem taldrik, seda rohkem kipuvad inimesed sööma.

4. Joo rohkem vett. Ajakirjas Journal of Human Nutrition and Dietetics avaldatud uuring kinnitab, et need, kes joovad päevas ühe ekstraklaasi vett, tarbivad keskmiselt 205 kalorit vähem võrreldes nendega, kes jõid vett oma tavapärase koguse.

5. Vaata end söömise peeglist. See annab sulle aimu, millal on aeg end kätte võtta või toiduga piiri pidada. Ajakirjas Journal of Association for Consumer Research avaldatud uuringu tulemused kinnitavad, et söögituppa üles seatud peegel vähendab söödavaid toidukoguseid, kuna peeglisse vaadates on maitseb ebatervislik toit halvemini.

6. Lülita telekas välja. Kes ei armastaks õhtul teleka ees süüa, kuid see on kõige otsesem tee ülesöömiseni. Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud artiklis väidavad Birminghami ülikooli teadlased, et teleka ees sööb inimene keskmiselt 10% rohkem.

7. Võta kahvel valesse kätte. Kui võtad kahvli kätte, millega sa tavaliselt ei söö, sööd sa aeglasemalt ning tänu sellele ka vähem.

8. Riku reegleid. Tavapärasest erinev söömine võib tähendada, et söök ei maitse nii hästi ning seda tarbitakse vähem. Näiteks – uuringud on kindlaks teinud, et majoneesi ja ketšupiga süüakse friikartuleid palju rohkem.

9. Hoia tuba jahedana. Jälgi, et toas oleks 16-17 soojakraadi, see soodustab arvukate uuringute kinnitusel rasvade põletamist. Ajakirjas Journal of Clinical Investigation avaldatud uurimus kinnitab näiteks, et inimesed, kes veetsid kuue nädala jooksul iga päev kaks tundi 17 soojakraadiga toas, põletasid rohkem energiat võrreldes nendega, kelle toatemperatuur oli kõrgem. Ajakirjas Trends Endocrinology and Metabolism avaldatud teadusuuringud kinnitavad, et jahedad temperatuurid soodustavad kalorite põletamist kuni 30%.

10. Sea endale reeglid. Enne külmkapi ukse avamist lepi endaga kokku, mida sa sealt võtma lähed, ning pea sellest kokkuleppest kinni. Kui sul ei tule pähe midagi, mida sa võiksid sealt tahta, hoia külmiku uks parem kinni – ilmselgelt pole sa siis näljane, vaid sul on lihtsalt igav. Lõbusta end mõne muu tegevusega.

11. Võta väiksemad suutäied. Kolm suurt ampsu leevendab nälga kiiremini, kuid see võib põhjustada ka ülesöömist. Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringu kohaselt tarbivad suurte ampsudega sööjad 52% rohkem kaloreid ühe toidukorra kohta võrreldes nendega, kes söövad väiksemate suutäite kaupa. Kui muidu ei suuda end ohjata, lõika toit väiksemateks tükkideks.

12. Vaata üle oma vabaaja tegevused. Sa oled see, mida ja kellega koos sa sööd. Mine lõunale sõpradega, kes peavad oluliseks tervislikke toiduharjumusi. Planeeri oma päevakavva tegevused, mis ei ole seotud toidu või alkoholiga, näiteks mine hoopis matkama või trenni.

13. Vaata üle söögitoa valgustus. See võib mõjutada, kui palju sa sööd. Cornelli ülikooli teadlased on leidnud, et mahedalt valgustatud ruumis süüakse 175 kalorit vähem, kui päevavalguslampide all. Seega – eelista küünlavalgust eredale valgusele.

14. Riputa kõikjale pilte puu- ja köögiviljadest. Inglismaa Leedsi Ülikooli teadlased on leidnud, et inimesed söövad vähem kaloreid, kui nad näevad pidevalt täisväärtuslikku toitu.

15. Peida ebatervislikud toidud ära. Cornelli ülikooli teadlased on leidnud, et kui laual on purk šokolaadiküpsistega, napsatakse neid sealt päeva jooksul üheksa, kui purk on peidetud, ainult neli. Seega aitab ebatervisliku toidu peitu seadmine selle söömist piirata.

16. Kaalu end sageli. Kellelegi ei meeldi, kui kaal näitab varasemast suuremaid numbreid. Enda pidev kaalumine võib hoida seega kaalunumbri kontrolli all. Hoia kaal ning kaalutabel lihtsalt vannitoas kogu aeg käeulatuses.

17. Söö korralik hommiksöök. Uuringud näitavad, et need, kes söövad hommikul korralikult, kaotavad kaalu ja vähendavad vööümbermõõtu suurema tõenäosusega kui need, kes eelistavad korralikult süüa õhtul.

18. Ajasta päevased söögikorrad 12 tunni sisse. Ajakirjas Cell Metabolism avaldatud uurimus näitas, et kui päevased söögikorrad jäävad 12 tunnise ajavahemiku sisse ehk sööd näiteks ajavahemikus kell 8 – 20, püsib vere kolesteroolisisaldus ning veresuhkru näit kontrolli all. Teadlaste hinnangul töötab ka ainevahetus nii paremini.