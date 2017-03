Eelmisel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 3920 inimest, neist üle 51 protsendi olid lapsed.

Haigestumus on jätkuvalt langustrendis, kuid gripi lõpust Terviseameti hinnangul veel rääkida ei saa. Gripiviirused on endiselt ringluses, kuigi kõikide haigustekitajate hulgas langes gripiviiruste osakaal 10 protsendini.

Laboratoorselt kinnitati18 gripiviirust , neist 9 olid A- ja 9 B-gripiviirused. A-gripiviiruse kõrval ringlusse ilmunud B-gripiviirus on üldjuhul väiksema levikupotentsiaaliga ja suurt haigestumuse tõusu kaasas ei too. Gripilaadsetesse haigustesse haigestumine on valdavalt seotud RS-viirusega.