* Lase lapsel valida meelepärane hambahari. Kuigi poelettidelt võib leida kümneid erinevaid hambaharju, siis tuleks lapsevanematel teha esmalt valik, kas lapsele soetatakse tavaline hambahari või elektrihambahari.

Tavalise hambaharja valikul tuleb eelistada pehmed harjaseid – lapsele võiks jääda valik, kas ta soovib ühevärvilist mängulist hambaharja või hoopis mõne lemmik multikategelase illustratsiooniga hambaharja, mis teda rohkem suuhügieeni eest hoolt kandma innustaks. Isegi kui Disney multikakangelased või muud lastesõbralikud tegelased pole lapsevanema esimeseks valikuks, muudab see lapsele hambapesu põnevamaks.

Käsihambaharja kasutades tuleb lapsevanemal igapäevaselt veenduda, et hammastepesu kestaks piisavalt kaua ning et kõik hambad saaksid korralikult harjatud.

Elektriliste hambaharjade kasuks otsustades tasub võrrelda, kas laps saab näiteks ise hambaharja endale meeldivaks disainida või valida üheskoos sobiva värvigammaga elektriline hambahari. Eriti nutika hambapesu tagamiseks on uuemad mudelid võtnud kasutusele ka spetsiaalse hambapesu äppi, mis last hambaid pesema innustab.

Elektrilise hambaharja eeliseks on ka see, et lapse hambapesu peab kestma seni, kuni hari annab õigest ajalimiidist teada – nii võib olla veendunud, et kõik sööbikud ja pisikud pestakse korralikult ära.

* Vali lapsesõbralik hambapasta. Täiskasvanute piparmündimaistelised hambapastad on laste jaoks liiga karmid ja pigem lõhuvad kui toetavad harjumust, siis lõbusates värvides ja magusama maitsega hammastesõbralikud hambapastad muudavad hambapesu märksa meeldivamaks.

Valikus on nii lapse vanusekategooriale vastavad pastad kui ka erinevad temaatiliste pakenditega hambapastad – oluline on, et koos lapsega valitaks just temale sobivaim suuhooldusvahend.

Ja just täpselt lapse jaoks kohandatud maitsed teevad hammaste harjamise nauditavamaks ülesandeks ning aitavad hambapesu harjumuse kujunemisele kaasa. Võta laps poodi kaasa ning lase tal valida hambapasta värvi ja maiste osas meelepärane. Laps, kellele meeldib tema hambapasta on rohkem valmis hambaid ka harjama.

* Jutusta lugusid või lase lapse lemmiklaulu. Lemmikmuusika või – laulu kuulamine hambapesu ajal aitab lapsel aru saada kui kaua tuleb hambaid pesta ja lisaks muudab muusika ka harjamise rutiini lõbusamaks.