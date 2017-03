Keha puhastamine on protsess, mis äratab organismi depressioonist ning soodustab aktiivsemat ja energilist elustiili. Keha puhastamine ja kaalu langetamine käivad aga alati käsikäes.

Nii magu, maks, sooled kui neerud teevad igapäevaselt kõvasti tööd, et hoida keha mõrkainetevaba. Mitmed keha puhastavad protseduurid võivad olla suureks abiks, et need organid suudaksid hästi tööd teha, kirjutab Top10 Homeremedies. Puhastavad smuutid on seejuures parim valik – neid on lihtne teha, nad on maitsvad ning varustavad keha paljude vajalike mineraalainetega.

Ning mis kõige parem – organismi puhastavad smuutid aitavad ka liigsetest kilodest lahti saada, sest keha puhastamine ja kaalu langetamine käivad alati käsikäes.