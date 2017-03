Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia ehk vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Andressoni sõnul on tegu äärmiselt olulise aparaadiga. „Hapnikusisalduse mõõtmine erinevates organites oluline näitaja beebi verevarustuse hindamiseks. Kuivõrd hapnik on kõigi jaoks eluks vajalik, mõõdamegi me selle seadmega kaudselt ju elu,“ selgitab Andresson.

NIRS-meetodi kasutamine on vastsündinute intensiivravis lahutamatuks osaks. Koos teiste monitooringumeetoditega loob see kõik võimalused erinevate haiguste täpseks diagnoosimiseks ja võimalikult efektiivseks raviks. „Antud juhul on oluline just see, et andurid kinnitatakse vastsündinu kehale valutult, vältides sellega lapsele häirivaid ja valulikke protseduure,“ lisab dr Andresson.