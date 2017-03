Oma tervise pärast muretsejail on suurem võimalus haigeks jääda, hoiatavad teadlased ja soovitavad muretsemise asemel oma perearstiga mure tekkides nõu pidada.

Täpsemalt ohustavad muretsejaid südameprobleemid, kirjutab BBC. Norras läbi viidud uuring näitas, et neil, kes oma tervise pärast muretsesid, oli kaks korda kõrgem risk südamehaiguste tekkeks võrreldes nendega, kes oma tervise pärast ei muretsenud. Ajakirjas BMJ Open avaldatud uuringu tulemustes nenditi ka, et mida suurem on inimese ärevus, seda suurem on risk.

Sellisele tulemusele jõudsid Norra teadlased, uurides 7000 1953 - 1957 sündinud inimest. Uuringus osalejad pidid vastama küsimustele oma tervise, elustiili ja hariduse kohta, neid mõõdeti ja kaaluti, neilt võeti vereanalüüsid ning mõõdeti ka nende vererõhku. Uuritavate ärevuse taset mõõdeti Whiteley indeksi järgi. Uuringus osalejaid jälgiti kümne aasta jooksul.

Igatahes panevad teadlased südamele, et liigne muretsemine ei vii kuhugi - kui tervise pärast on mure, tuleb nõu pidada perearstiga ja siis on on selge, kas muretsemiseks on põhjust või ei.