Enese vormishoidmine on elustiil, mis tähendab, et see ei toimu vaid treeningsaalis. Hoopis vastupidi - tund aega treeningut igapäevaselt on vaid imepisike osa päevast. Seepärast on äärmiselt oluline jälgida oma harjumusi ka treeningvälisel ajal. Ainult siis on võimalik eesmärke saavutada.

Huffington Post annab soovitusi, mida teha enne ja pärast treeningut ning selle ajal, et treenimise tulemus oleks võimalikult efektiivne.

Mida teha enne trenni?