Homme korraldab Eesti Autismiühing koos Pärnu Toimetulekukooliga Pärnus teabepäeva „Räägime autismist“, tähistamaks rahvusvahelist autismiteadlikkuse päeva.

Eesti Autismiühingu esinaise Marianne Kuzemtšenko sõnul soovitakse teabepäevaga juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et autismispektri häired on diagnoos, mida on kõrvalseisjatel sageli raske mõista ja aktsepteerida. “Autismispektri häiretega inimeste diagnoosist tulenevad probleemid väljenduvad sageli ümbritsevatele inimestele arusaamatult ja neid inimesi ei püütagi mõista. Autismi väljendusvormid ja raskusastmed on igal inimesel erinevad. Ühiskond saab pakkuda rohkem mõistmist ja seeläbi ka tuge nii autismispektri häirega inimestele kui ka nende peredele. Pärnu Toimetulekukool on pakub sobivat ja võimetekohast õpet autismiga lastele ning nende kogemuse jagamine koos erinevate autismivaldkonna spetsialistidega aitab vanematel saada uusi teadmisi”.

Teabepäevale oodatakse huvilisi, keda nimetatud teema igapäevaselt puudutab – lapsevanemaid ja spetsialiste, aga ka kõiki teisi huvilisi. Teabepäeval esinevad Pärnu Toimetulekukooli direktor Marju Trumsi, õpetaja Raili Hiiesalu ning oma kogemust elust autistliku lapse kõrval jagavad ka lapsevanemad. Miks on oluline varane märkamine ja sekkumine ja kuidas seda parandada – räägib Tiina Uusma Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist. Autismispektri häiretest arusaamise muutumisest ajas meediku pilgu läbi kõneleb lastepsühhiaater Anu Susi. Kommunikatsiooni abivahendi Boardmaker võimalusi tutvustab Jaanika Savolainen Käo Põhikoolist. Siim Värv Tartu Herbert Masingu Koolist jagab kogemusi vanemate ja kooli vahelisest koostööst. Iivi Kallaste ja Ulvi Nõmm tutvustavad võimalusi autistlikele lastele Pärnu linnas tegevusteraapiaks ja sõprussuhete arendamiseks. Päeva lõpus saavad huvilised tutvuda koolimajaga, samuti on võimalik soetada kohapeal autismialaseid raamatuid.

Täpse päevakavaga saab tutvuda siin.