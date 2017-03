Enamjaolt küll kahjutu, ent tüütu, lapse jaoks ehmatav ja sageli riiete pesuga lõppev ninaverejooks on kerge tulema, kui väikesed sõrmed ninna urgitsema poevad. Sciencenews.org selgitab, miks nina sageli mitu korda järjest verd jookseb ja mida oleks selle peatamiseks õige teha.

Ninaverejooks on laste seas üsna levinud ja enamasti kahjutu nähtus. Ninas on palju veresooni ja peamine verejooksude põhjustaja on lõikamata küüntega nina nokkimine. Sama verejooks võib mitme päeva jooksul korduda, kui väikesed veresooned ninas ei jõua taastuda (kui väike sõrm jälle ninna kipub). Millised on head meetodid verejooksu peatamiseks ja mida on parem vältida?

Ninad kipuvad verd jooksma hullemini külmadel aegadel, kui toa õhk on kuiv. Õhuniisutajat koju ostma ei pea, kui ei taha, aga aeg-ajalt soolveega nina loputamine ei tee paha.