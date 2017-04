Kui soovid endale ilusaid lihaseid, ei piisa selleks vaid jõusaalis rassimisest - lihaskasv saab alguse hoopis köögist. Seepärast on väga oluline see, mida sa sööd. Ask Men toob välja nimekirja toiduainetest, mis soodustavad lihaskasvu rohkem kui teised. 1. Munad. Erinevatest allikatest pärit valkudel on ühe 1995. aastal ilmunud uuringu kohaselt erinev "bioloogiline väärtus". Tegu on mõistega, mis viitab, kui suure koguse valke me kindlast allikast saame ning kui efektiivselt suudame seda tarbida, seedida ja ära kasutada. Munade puhul on vastav väärtus 94/100. Valgupulbril 96.

2. Puuviljad. Spordiga seotud toitumise piibli, raamatu "Nutrient Timing" kohaselt aitab kõige paremini lihasmassi kasvatada see, kui tarvitad kohe pärast trenni süsivesikuid ja valku suhtes 3:1. Miks nii? Sest süsivesikute-valkude lisamine suurendab lihaste taastumist ja kasvu seeläbi, et nende koostoime mõjutab lihaseid ehitava hormooni eritumist.

Aga oluline on tarvitada kvaliteetseid süsivesikuid, vitamiinide, mineraalide ja fütotoitainete poolest rikkaid puuvilju. 3. Kookospähkliõli. On laialtlevinud uskumus, et sportlase põhiliseks kütuseks on süsivesikud, aga üks värske uuring näitab, et efektiivne energiaallikas lihasmassi kasvatajatele võib olla ka üks kindel kookospähkliõlis leiduv rasvhape nimega "keskmise ahelaga triglütseriid". 4. Šokolaad. Kakaouba sisaldab ohtralt flavonoide ning uuringud on näidanud, et tumedas šokolaadis leidub flavonoid võib terve inimese puhul inimesel "parandada insuliinierituse tundlikkust". Ehk: tõsta inimese võimet tarvitada kehas süsivesikuid ning viimaseid on pärast trenni kurnatud lihastele vaja.