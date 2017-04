Viimase mõnekümne aastaga on suremus maksahaigustesse kolmekordistunud. Millised on need kuus märki, mis reedavad, et sinu maksaga on lood täbarad? Maksast rääkides tuleks esmalt teada selle olulisust organismis. Nimelt on maksal inimkehas palju tähtsaid ülesandeid: see lagundab alkoholi, ravimeid ja muid organismile ohtlikke aineid. Maks ladustab vitamiine, toitaineid, suhkrut ja rasva ning jagab neid vereringesse. Maks toodab proteiine ja teisi aineid, mis aitavad haavadel paraneda. See organ eraldab ka toidu seedimiseks vajalikku sappi.

Samamoodi on oluline teadvustada, et maksahaiguste riskitegurid on rasvumine, rohke alkoholitarbimine ja diabeet.

Kogu maailmas arvatakse olevat 25 miljonit rasvunud maksaga inimest, rääkis seedeprotsesside uurimisele pühendunud professor Bruce Bacon väljaandes Prevention. Samas toob ta välja ka kuus märki, mis viitavad võimalikule maksahaigusele. 1. Kõhuvalu. Kui tunned ülakõhus paremal poolel tugevat valu ja puhitust, võib see olla märk maksahaigusest. Maks on suur siseelund, kuid selle rasvunud osa paikneb sageli keha paremal poolel. Kui maks on haige ja paistes, võib tulemuseks olla tugev valu. 2. Kollakaks tõmbunud silmavalged ja ihu. Vanade vererakkude lagundamisel tekib kollakas bilirubiin, mille terve maks organismis hävitab. Haige maksa korral pääseb see vereringesse. Selle tagajärjel muutuvad silmavalged ja nahk kollakaks. Ka hele väljaheide ja tume uriin sisaldavad eelkõige bilirubiini. 3. Liigesevalu. Maksahaiguse tüüpilisteks sümptomiteks võivad olla liigesevalud, iiveldus, oksendamine, väsimus ja isutus. Teadlaste sõnul viitavad need tundemärgid autoimmuunhepatiidile. Haigus esineb enamasti 30–40aastastel naistel ja selle põhjustajat täpselt ei teata. 4. Laigud nahal. Kuna haige maks ei lagunda korralikult aineid vereringes, võib selle tagajärjel olla häiritud vere hüübimine, nahal võib see avalduda ämblikusarnaste tumedamate laikudena. Maksalaigud esinevad rohkem ülakehal. 5. Teadvus vigurdab. Väga haige maks võib toota ajju ja vereringesse liigselt vaske. Selle tagajärjeks on korratused mõtlemises. See on aga tüüpiline juba pikale veninud maksahaigusele.