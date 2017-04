Maniküüri tehes keskendud sa enamasti sellele, millist värvi valida või mida küüntele maalida. Maniküür ei tähenda aga pelgalt disaini, selle käigus peaks säilima kogu küünte, sealhulgas ka küünenahkade tervis.

Küünenahkade lõikamine on ilusalongides levinud. Kas see tähendab, et seda võib muretult teha? Siiski mitte, tuletab meelde portaal Good Housekeeping. Küünenahad kaitsevad küüneplaati nimelt infektsioonide eest. Kui need ära lõigata, muutub mikroobidele ligipääs küünele vabaks ning küüned on ohustatud erinevatest seeninfektsioonidest, näiteks pärmseentest ja herpeseviirusest.

Infektsioonid pole siiski ka ainus probleem. Küünenahkade pidev äralõikamine traumeerib küüne servi ning võib kaasa tuua küüneplaadil valged laigud.

Aga see ei tähenda muidugi, et küünenahad tuleks tähelepanuta jätta. Lihtsalt lükka neid tagasi puust pulgakesega.