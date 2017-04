C-hepatiidi leviku tõkestamise kampaania kahe kuu jooksul reageeris üleskutsele tulla end tasuta testima 619 inimest, 31 neist sai positiivse testitulemuse. Registreerunud inimestel on tasuta testi võimalus veel kuni aprilli lõpuni.

Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esimehe dr Matti Maimetsa sõnul on tegelikult üllatuslik nii suure hulga inimeste reageerimine tulla end testima. “C-hepatiit ei ole ikka veel väga tuntud haigus kuigi võib põhjustada maksavähki ja varakult avastades on võimalus täielikult terveneda,” selgitas Dr Maimets.

See on salakaval haigus. Patsient Anniki Telling (52) põdes enda teadmata 20 aastat C-hepatiiti – haigust, mis hullemal juhul lõpeb maksavähi või surmaga. Eestis epideemiana levivast viirusest on võimalik paraneda. C-hepatiit on nimelt üks väheseid viirushaiguseid, mille ravi on olemas. Alati ei ole C-hepatiiti põdevad inimesed haigestumiseks ise midagi teinud.