Paljud on kuulnud, et austrid lisavad seksuaalelule vunki. Kuid kui neid süüa palju, võib see seksuaalelule olla täpselt vastupidine mõju.

Ebatervislik toitumine, olgu see siis ebatervislik toit või lihtsalt söögiga liialdamine vähendab libiidot, hoiatavad arstid. Ebatervislik söömine võtab energia ja elujõu ning soovi seksida, kirjutab Newsmax Health.

Ning üllatuslikult võivad isegi mõned tervislikuna näivad toidud sisaldada ühendeid, mis muudavad suguhormoonide testosterooni ja östrogeeni tasakaalu ning mõjuvad soovile seksida hävitavalt. Arstid panevad hingele, et toidust armuelule turgutuse otsimine on suhteliselt lühinägelik – hoopis tervislikud eluviisid ehk tervislik toitumine, piisav treening ja uni on need, mis tegelikult seksuaalset funktsiooni parandavad.