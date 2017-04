Ülesöömise taga võivad olla nii enda pidev piitsutamine kui ühekülgne menüü, kirjutab MyProtein ja toob välja kümme harjumust, mille juurutamine aitab ülesöömist piirata.

1. Unusta rämpstoit! See tähendab, et ära osta seda ka koju - kui rämpstoit on käeulatuses, on kiusatus selle järele suurem.

2. Söö mitmekülgselt. Kui sul on sisse harjunud rutiin, mille järgi sööd igal hommikul võileibu, igal lõunal suppi ja salatit ning õhtul praadi, tekib tüdimus kiiresti ja soov ebatervislikuga patustada tekib kiirelt. Lappa retseptiraamatuid ja laienda oma igapäevast menüüd.