Mõni nali võib tõlkes pisut kaduma minna, kuid ülejäänud humoorikas küsimuste-vastuste nimekiri on siin.

Naistearstidelt küsivad noored ja pisut närvilised vanemad küsimusi lõputult. Üks patsient postitas Redditi beebiootajate alafoorumisse lõbusa kirja, mis ripub tema arsti uksel. Sinna on arst kirja pannud mõned tavapärased küsimused, mis värsketel või tulevastel vanematel südamel võivad olla, kuid vastused neile on tavapärasest sarkastilisemad.

Mis on kõige kindlam meetod lapse soo teadasaamiseks?

Sünnitamine.

Mu naine on viis kuud rase ja nii tujukas, et vahel on ta lihtsalt võimatu.

Ja teie küsimus on mis?

Mu ämmaemand ütleb, et ma ei tunne sünnituse ajal valu, pigem survet. On tal õigus?

Jah, umbes nagu tornaado on pigem tuuleiil.

Millal on õige aeg epiduraali küsida?

Kohe pärast rasestumist.

Kas on põhjus, miks mina peaksin juures olema, kui mu naine sünnitab?

Ei pea, kui sõna "alimendid" teile midagi ei tähenda.

Mida peaksin vahetult pärast sünnitust vältima?

Järgmist rasedust.

Meie tita sündis eelmisel nädalal. Millal mu naine jälle normaalselt käituma hakkab?