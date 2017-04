Arvutimängu Tetris mängimine võib aidata traumajärgset stressi leevendada, kinnitavad teadlased.

Rootsi Karolinska instituudi teadlased leidsid, et liiklusõnnetustes ellujäänud kogesid vähem traumajärgse stressisündroomiga kaasnevaid ebameeldivaid, korduvaid ja intensiivseid mälestusi, kui nad mängivad kuue tunni jooksul pärast haiglasse saabumist Tetrist, vahendab Time.

Ka leiti, et traumajärgne stress leevenes tetrisemängijatel kiiremini. Teadlaste arvates võib see tähendada, et visuaalselt nõudlik mäng takistab intensiivsete traumaatiliste hetkede talletumist mällu.

Teadlaste hinnangul võib see avastus aidata säästa paljusid inimesi kannatustest. Kuid põhjapanevamate järelduste tegemiseks on tarvis pikemaajalisi uuringuid suuremaarvulise patsiendirühmaga.