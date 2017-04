Taimedes sisalduvad nitraadid vähendavad oluliselt glaukoomi haigestumise riski, ilmneb hiljaaegu lõpule jõudnud uuringust.

Sellele tulemusele jõudsid teadlased, kui analüüsisid maailma pikema ajalooga epidemioloogilise uuringu - meditsiiniõdede terviseuuringu (Nurse's Health Study) - ja Harvardi ülikooli poolt läbiviidavat meditsiinitöötajate järeluuringu (Health Professional Follow-up Study) andmeid, vahendab KSA silmakeskuse blogi.



Uurijad leidsid, et need uuringus osalenud, kes tarbisid kõige rohkem rohelises taimedes leiduvaid nitraate, olid 21% madalama riskiga haigestuda avatud nurga glaukoomi ja isegi 44% madalama riskiga haigestuda avatud nurga glaukoomi, mis põhjustatud verevarustuse häiretest, võrreldes nendega, kes tarbisid rohelisi lehtköögivilju vähem.



Madalama haigestumisriskiga osalejad tarbisid erinevaid lämmastikurikkaid taimi nagu lehtkapsas, roheline sinep, mangold, spinat ning said nendest ka rohkelt leiduvaid folaate, anti oksüdante, vitamiine. See avaldatud teadusartikkel kinnitas teooriat, et toitumisega saab lihtsalt ja riskivabalt vältida silmade verevarustuse häireid, mis võivad viia glaukoomi haigestumiseni.



Glaukoom ehk rohekae on tõsine silmahaigus, mis lõppstaadiumis viib täieliku nägemiskaotuseni. Suurem haigestumise risk on inimestel, kelle lähisugulased on glaukoomi haigestunud, naised, suitsetajad, eakamad inimesed ja isikud kelle silmasiserõhk on püsivalt kõrgem kui 22 mmHg.

Uuring avaldati ajakirjas JAMA Ophthalmology.