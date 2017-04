Hulgimüügifirma OÜ Solifinance ostis TÜ Kliinikumi lastekliinikule kolm uut hapnikusegistit, millega saab ravida kopsuprobleemidega vastsündinuid.

Hapnikusegistid ehk blenderid on seadmed, millega teostatakse vastsündinutele hapnikravi. Lastekliiniku direkor Marika Kirss selgitab, et hapnikravi vajavad vastsündinud seetõttu, et nende sagedaseks probleemiks on kopsude avanemise häired või ebaküps kopsukude.

“Hapnik on nagu ravim, mis on suures doosis lapsele kahjulik. Hapnikusegisti ehk blender segab õhu ja hapniku, et saaks manustada hapnikku vastsündinu vajaduse järgi täpses ja võimalikult madalas kontsentratsioonis,” räägib ta.

Ühe seesuguse seadme hind on 2388 eurot. Lastekliinik vajas kolme blenderit, mille soetamisel ulatas abikäe OÜ Solifinance, panustades kokku üle 7000 euro.

Ettevõtte juhatuse liige Oleksandr Gogol märgib, et Solifinance`i kollektiiv püüab Lastefondile tema projektides toeks olla juba pikemat aega. “Äritegevuses edu saavutades tekkis meil võimalus jagada oma toetust abivajajatele ja aidata hädasolijaid. Me oleme siiralt rõõmsad võimaluse üle aidata terveneda lastel, kes vajavad meie abi elu esimesest päevast,” räägib ta. “Kutsun kõiki mitteükskõikseid inimesi üles liituma Lastefondi abstajatega, Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikul on puudu ka teisi hädavajalikke seadmeid!"