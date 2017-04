Tervise Arengu Instituudi spetsialist Minni Saapari sõnul liitus oktoobris ennetusprogrammiga 850 põhikooliklassi 190 koolist. „Neist klassidest oli programmi ehk märtsi lõpuks jäänud suitsupriiks 85 protsenti. Kokku oli selliseid õpilasi 11 862.“ Minni Saapari kinnitusel on see näitaja läbi aastate püsinud sama. „2015/2016. õppeaastal jäi suitsupriiks 84 protsenti alustanud klassidest.“

Novembris oli kõigil klassidel võimalik osa võtta ka programmi vaheülesande tegemisest, milleks oli lühivideo „Mida ägedat saab teha suitsetamise asemel?“. Kokku saabus 99 videot. „Videod olid väga eriilmelised ja tore oli näha, millega õpilased üle Eesti sisustavad oma vahetunde ja ka koolivälist aega,“ märkis Saapar. „Kõige populaarsemateks ägedateks tegevusteks olid vaieldamatult aastaajale kohane lumesõda, erinevad sportlikud tegevused, tantsimine, muusika ja meisterdamine. Oli ka teistest eristuvaid ideid, näiteks robotite programmeerimine, kabe- või malemäng, karate, motokross. Ka loomadega tegelemine, olgu selleks pere lemmikloom või ratsutamas käimine, olid esindatud.“ Saapar lisas, et tore oli nii mõneski videos näha ka klassijuhatajat, kes koos õpilastega erinevates tegevustes kaasa lõid ja olid osa meeskonnast.

Kõikide videote saatjate vahel loosis Tervise Arengu Instituut välja kolm rahalist preemiat summas 270 eurot ning kõikide programmi suitsupriidena lõpetanute vahel 27 rahalist preemiat samuti summas 270 eurot. Preemiat saab iga klass kasutada ühise matka, ekskursiooni, muuseumikülastuse või muu ettevõtmise läbiviimiseks. Kõikide võitnud klassidega võetakse ühendust.

Auhinna võitnud klassid maakondade/linnade kaupa:

Tallinn ja Harjumaa: Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 5.c kl; Ristiku Põhikooli 5.b kl; Saue Gümnaasiumi 8.c ja 8.e kl; Kostivere Kooli 5. kl

Tartu linn ja maakond: Tartu Variku Kooli 8.a klass; Luunja Keskkooli 6.a klass; Lähte Ühisgümnaasiumi 5.a kl

Narva: Narva 6. Kooli 5.c kl

Ida-Viru maakond: Sillamäe Eesti Põhikooli 9. kl; Jõhvi Vene Põhikooli 4.d kl

Järva maakond: Järva-Jaani Gümnaasiumi 5. klass

Hiiu maakond: Emmaste Põhikooli 7. kl

Pärnu maakond: Paikuse Põhikooli 6.b kl

Põlva maakond: Mooste Põhikooli 9. kl; Saverna Põhikooli 8. kl

Saare maakond: Saaremaa Ühisgümnaasiumi 5.a kl; Kahtla Lasteaed-Põhikool 9. kl

Lääne-Viru maakond: Muuga-Laekvere Kooli 7. kl

Jõgeva maakond: Puurmani Mõisakooli 6. kl

Viljandi maakond: Kalmetu Põhikooli 4. kl

Rapla maakond: Kohila Gümnaasiumi 8.c kl; Kehtna Põhikooli 7. kl

Võru maakond: Võru Kesklinna Kooli 4.c kl; Antsla Gümnaasiumi 4.a kl

Lääne maakond: Noarootsi Kooli 8. kl

Valga maakond: Hummuli Põhikooli 4. kl; Keeni Põhikooli 8. kl

Vaheülesande võitjad: Võhma Kooli 6. kl (Viljandi mk); Valgu Põhikooli 4. kl (Rapla mk); Kiigemetsa Kooli 7. kl (Jõgeva mk)

Ennetusprogrammi eesmärk on toetada ja julgustada tubakavaba elustiili õpilaste seas ning tunnustada mittesuitsetamist. Programmis osalevad õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda vähemalt kogu programmi perioodi, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Programm on suunatud 4.–9. klassidele.