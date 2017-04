Lõhe kalakasvandustest. Paljud uuringud on leidnud, et kalakasvatustes kasvatatud lõhe sisaldab suures koguses dioksiini, PCB-sid ja muud vähki tekitavaid aineid. Tehistingimustes kasvanud kala toidetakse nimelt kõikvõimalike kemikaalide, pestitsiididerohkete toitude, antibiootikumide ja teiste kahjulike asjadega. Seesuguse lõhe söömine suurendab riski haigestuda rinnavähki. Seega – kui armastad kala, püüa olla kindel, et see on kasvanud vabas looduses.

Üks sagedasemaid enneaegse surma põhjustajaid on vähk. Maailma Terviseorganisatsioon on alustanud teavitustööd teadlikkuse tõstmiseks toitudest, mis toovad kaasa vähirakkude arenemise kehas.

Konserveeritud tomatid. Tegelikult on kõik konserveeritud toidud ebatervislikud seetõttu, et metallist purkide siseseinad sisaldavad sageli ainet nimega bisfenool A (BPA), mis on üks tuntumaid kantserogeene. Konserveeritud tomatid on eriti ohtlikud aga kõrge happesuse taseme tõttu, kuna nad imavad seda ainet sedaviisi rohkem. Teadlaste hinnangul mõjutab BPA kehas naissuguhormoone, see aga võib kaasa tuua hormonaalse tasakaalutuse, mis põhjustavad rasvumist, vähki, diabeeti ja viljatust. Eelista alati värskeid tomateid!

Karastusjoogid. Väga paljud neist sisaldavad magustajana aspartaami, ainet, mis soodustab rinnakasvajates, vere- ja lümfikasvajate arengut. Euroopa toiduohutusamet on teinud kokkuvõtte 20 uuringust ja järeldanud, et aspartaam võib olla lisaks vähile ka paljude teiste haiguste põhjustajaks, sealhulgas ka sünnidefektide ning insuldi põhjustajaks. Karastusjookides kasutatavad kunstlikud värvained vallandavad ka reflukshaigust.

Mikrolaineahju popkorn. See väga populaarne suupiste pakitakse kottidesse, mille vooder on mürgine. Seal sisalduv mürk on seotud maksa- ja immuunsüsteemi kahjustustega. See vooder sisaldab nimelt perfluorooktaanhapet, mis võib vallandada mitmeid tõsiseid terviseprobleeme, ka vähki. Lisaks võivad sellise popkorni valmistamisel kasutatud sojaõli ja teisedki lisandid tekitada nahalööbeid ja seedeprobleeme.

Kartulikrõpsud on kõigi maailma laste lemmiksuupisteks, kuid need sisaldavad ohtralt kaloreid ja rasva, soola, lisaaineid, kunstlikke värv- ja maitseaineid. See kõik võib aga liialdamisel põhjustada kaalitõusu ja kõrgvererõhutõbe, samuti vähktõbe. Kartulikrõpse valmistatakse väga kõrgel temperatuuril õlis, mistõttu moodustub akrüülalamiidi nimeline ühend – see on samuti kantserogeenne.

Suitsetatud, marineeritud või soolatud tooted on tervisele kahjulikud seepärast, et need sisaldavad ohtralt nitraate ja nitriteid. Need on aga ained, mis on väga kantserogeensed. Teadlased on leidnud, et näiteks peekon, salaami ja vorstikesed on otseselt seotud soole- ja maovähi tekkega.

Geneetiliselt muundatud toitu ei saa täielikult vältida, sest mõned tooted sialdavad soja, maisi või nisu, mis on 90% osas muundatud. Need sisaldavad aga kehale ebaloomulikke valke, mida keha ise tajub ohuna ning käivitab selle vastu võitlemiseks põletiku – ühe peamise vähi algpõhjustest.