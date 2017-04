Venitusarmide kõige sagedasem põhjus on Merilinnu sõnul rasedus. Beebiootel või rasedust planeerivad naised peaksid uurima, kas nende suguvõsas on õnnistatud seisundis naistel varem venitusarme tekkinud. Kui jah, siis on võimalik neid ennetada, määrides beebikõhtu spetsiaalsete venitusarmide vastaste kreemidega.

Striiad on naha sügavamas kihis paiknevad armid, mis tekivad kollageenkiudude liigsest venitusest ja nende rebenemisest. “Venitusarmid on alguses punased või lillad, pärast need natukene pleegituvad ja muutuvad hõbevalgeks,” kirjeldas Meditiimi perearstikeskuses perearst Eero Merilind.

Eero Merilind tõdes, et inimesed pöörduvad arsti poole alles siis, kui armid on juba tekkinud. “Kui armid on juba tekkinud, seda tagasi pöörata ei saa. Siis on ainuke ravi on ilukirurgia,” ütles tohter.

Lisaks rasedusele võivad venitusarmide teket soosida ka muud põhjused. Doktor Merilind tõi välja kiire kaalutõusu ja ka kaalulanguse, puberteedi ning ka paar haigust. Näiteks võivad venitusarmid muuta keha vöödiliseks inimesel, kes põeb Cushingi sündroomi. See on haigus, mis on põhjustatud glükokortikoidhormoonide liiga kõrgest tasemest organismis või vastavate ravimite tarvitamisest.

Seletamatuid venitusarme võib põhjustada ka Marfani sündroom – geneetiline tõni, mis avaldub väga pika kasvu ja mitmete organite kaasasündinud haigustena. “Ka pikaaegne hormoonravi mõjutab naha elastseid kiude, mistõttu nahk venib välja,” lisas perearst.

Rasvumisest tingitud venitusarmide eest pole kaitstud ka mehed. Kui kaal järsult tõuseb ja kõhu ümber hakkab võimust võtma rasvapolster, venitab see naha välja ja teeb elastikkiu katki. Kaalulanguse järel armid ei kao, vaid võivad tuhmimaks muutuda.

“Kui inimene on tugevalt kaalust alla võtnud, võib pöörduda kosmeetilise kirurgi poole, kes väljaveninud naha eemaldab ja armid välja lõikab,” ütles Merilind.

Perearst ütleb, et venitusarme kaotavatest geelidest ja kreemidest on vähe abi, kui armkude on juba tekkinud. “Tootjad väidavad, et geelid ja kreemid annavad nahale elastsust juurde, aga tegelikkuses need vaid niisutavad nahka. Kuiv nahk on ju kergemini pragunev ja venib ka lihtsamini välja. Nahka niisutades on see elastsem, kuid tekkinud arme kreem ära ei kaota.”

Mis aitaks venitusarme ennetada?

Lapseootel emadele on apteekides saadaval mitmeid venitusarme ennetavaid kreeme, mille hulgast valikut langetada võib osutuda üsna keeruliseks.

Netiapteegis on üks populaarseimaid tooteid Palmersi kreem venitusarmidele, mille koostises on puhas kakaovõi, E-vitamiin, shea-või ja Bio C-Elaste, mis on kombinatsioon kollageenist, elastiinist, Centella Asiatica, magusa mandli ja argaania õlist. Niisutajat peaks kandma kõhule paar korda päevas.

Lisaks soovitatakse venitusarmide ennetamiseks tarbida toiduaineid, milles on ohtralt E-vitamiini – näiteks kala, spinatit ja pähkleid.