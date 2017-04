Eriti kevadeti on tunne, et nüüd on viimane aeg üleliigsetest kilodest vabaneda. Lihtsalt ja kiirelt. Kartulidieet pakub selleks võimaluse.

Eestlastele, kelle põhitoit on kartul olnud juba sajandeid, on see kolmepäevane dieet igati soodne, lisaks ka tõhus, sest lubab vabaneda kõhurasvast ja kaalus kiirelt, lubab Healthy Life Tricks. Kõik, mida sa pead tegema, on menüüst kinni pidada.

1. päev: