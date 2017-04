Uuringud on näidanud, et 20% täiskasvanutest peseb voodilinu kord poole aasta jooksul. See võib šokeerida, kuid selleks ajaks on need paksult täis tervist kahjustavaid mikroobe.

Kui sageli tuleks puhastada tualetti, külmkappi ja kosmeetikakotti, et need ei muutuks tervisele ohtlikuks? Mirror võttis ekspertidel nööbist ja palus anda nõu.

Tualetis pesitseb uskumatu kogus baktereid! Seepärast peaksid sa tualetipoti ümbrust puhastama igapäevaselt, kogu ruumi suurpuhastuse ette võtma kord nädalas.