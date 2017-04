Pärnu turu uues hoones avatakse täna uus Südameapteek. Tegu on avariiulitega apteegiga, kus külastaja saab ise müügisaalis tervisetoodetega tutvuda ja vajaduse korral proviisoritelt nõu küsida.

Pärnu Turu Südameapteegi juhataja Sirje Võsu sõnul asub uus apteek mugavalt ligipääsetavas kohas, Pärnu kesklinnas. „Uus Turu apteek asub Pärnu kesklinnas, vahetus läheduses Pärnu Perearstikeskusega. Nii piirkonna püsielanikele kui suvepealinna lühiajaliselt külastavatele turistidele, kes ümbruskonnas peatuvad, tagab apteegi külastamise võimalus käepärase ligipääsu esmatasandi meditsiiniasutusele. Külastaja saab linna ühel tuiksoonel ühendada sisseostude tegemise mugavalt vajaliku apteegikülastusega,“ sõnas Võsu.

Pärnu Turu Südameapteek on Pärnumaal juba kolmas järjekorras uksed avav Südameapteegi apteek. Uus, Südameapteegi Turu apteek (Suur-Sepa 18), on avatud esmaspäevast laupäevani kell 9-17. Maikuust alates on apteek avatud igapäevaselt kell 09.00-20.00.

Kokku kuulub Südameapteegi ketti 76 apteeki üle Eesti.