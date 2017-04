· Punase liha söömine. Inimesed, kes söövad punast liha, on samuti kahekordselt kõrgema riskiga haigestuda artriiti võrreldes nendega, kes eelistavad näiteks kanaliha. Punases lihas leiduvad küllastunud rasvad on samuti sagedaste põletike põhjustajad.

· Suitsetamine. Suitsetamine kahjustab kopse, kuid inimestel, kes suitsetavad, on kahekordne risk haigestuda artriiti võrreldes nendega, kes ei tossuta. Suitsetamine soodustab kehas nimelt põletike teket, kirjutab veebiportaal Just Naturally Healthy.

· Teleka vaatamine. Inimesed, kes telekat vaatavad, on tõenäolisemalt ülekaalulised ning see on oluline artriidini viiv põhjus. Kanalite klõpsutamine põletab, muide, vähem kaloreid kui magamine. Ning mitteaktiivsed liigesed on palju vastuvõtlikumad põletikele. Artriidi vältimiseks piira teleka vaatamist tunnini päevas.

· Üksi olemine: Sotsiaalsed suhted vähendavad raske artriidi tekkeriski. Oxfordi ülikooli teadlased leidsid, et sotsiaalselt isoleeritud inimesed on ohustatud raskest reumatoidartriidist võrreldes nendega, kellel on tugev sotsiaalne võrgustik.