Kaalud palju? Oled alati väsinud? Siis pead kiirelt ainevahetusele hoogu andma. Toiduained, mis siin loetletud, aitavad ainevahetuse kiirenemisele ning salenemisele kärmelt kaasa.

1. Linnuliha sulatab rasva. Mida rohkem lihasmassi, seda parem, kirjutab Bild der Frau. Lihasmassi kasvatamiseks vajab keha aga hädasti valu. Kalkun või kana on selle saamiseks parimad allikad, sest need on äärmiselt rasvavaesed.

2. Süsivesikud stabiliseerivad hormoonid. Tänu kiudainesisaldusele on üle talve seisnud kapsad head. Tänu suurele seedimatute kiudainete sisaldusele soodustavad need soolestiku tegevust, aeglustavad lihtsate süsivesikute imendumist ja hoiavad veresuhkru taseme stabiilsena. Tulemuseks paneb organism vähem varusid tallele ning toodab ka söögiisu pidurdavat hormooni leptiini.