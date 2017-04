Ajakirjas Nature avaldati üllatav uudis – kopsud mängivad tähtsat rolli vereloomes. Kui hiirtel läbi viidud katseid õnnestuks inimestel korrata, teeks see kopsudest siiani kõige alahinnatuma organi.

Hiirtel läbi viidud eksperimentides leiti, et kopsudes toodetakse üle 10 miljoni trombotsüüdi tunnis, see moodustab enamuse loomade vereringes leiduvatest trombotsüütidest, vahendab meditsiiniportaal Med24. Ühtlasi leiti kopsudest seni tundmatu tüvirakkude bassein, mis võimaldab vereloomel kopsukoes toimuda. Sedalaadi tüvirakke on siiani arvatud paiknevat ainult luuüdis.

Kuigi varemgi on teada olnud, et kopsudes toodetakse veidi trombotsüüte – sealt on leitud megakarüotsüüte, mis on trombotsüütide tekkes vastutaval kohal – on seni arvatud, et enamus vereliistakute tootmisest toimub luuüdis. Nüüd aga paistab, et suurem osa trombotsüütidest luuakse hoopis kopsukoes.