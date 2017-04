Esmaspäevases Pealinna artiklis nentis Eesti Lastearstide Seltsi juhataja Ülle Einberg, et „lastele põhjustab pikemaajaline taimetoitlus tervisekahjustusi ja väikelastele võib see olla suisa eluohtlik.“ Eesti Vegan Seltsi arendusjuht Kadri Sikk on kokku kogunud aga andmed, mille kohaselt on teadlik veganlus lastele sobilik ning saatis need tutvumiseks laiemale avalikkusele.

Maailma suurim (üle 100 000 liikme) toitumisspetsialistide organisatsioon Academy of Nutrition and Dietetics (AND, Toitumise ja Dietoloogia Akadeemia) kinnitas eelmisel aastal taas oma seisukohta taimse toitumise osas, mille kohaselt asjatundlikult kavandatud veganitoitumine on sobilik igas eluetapis, sh raseduse ja imetamise ajal, imiku-, väikelapse- ja noorukieas, eakatele ja sportlastele.

Veganitoitumine on igas eluetapis heaks kiidetud paljudes riiklikes toitumissoovitustes, nt Suurbritannias, USA-s, Kanadas, Austraalias, aga ka Põhjamaades ja Soomes. Eesti Vegan Selts pöördus küsimusega, kas veganlus on lastele sobilik, ka Soome ja Rootsi lastearstide poole. Vastused koos edasiste viidetega on avaldatud artikli lõpus.