Tervise Arengu Instituudi tervisekäitumise uuringutest on viimastel aastatel ilmnenud, et eestlased liialdavad magusaga ning alahindavad pähklite ja seemnete kasulikku mõju. Pähklid ja seemned on ideaalne vahepala ning eriti vajalikud õppijatele raskema õppeperioodi või eksamite ajal.

„Kevad on eksamite periood ning paljudele õppijatele väga pingeline – siinkohal ei tasu unustada, et palju on sellistel aegadel abi just korralikust toitumisest,“ sõnas Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu. „Tihti kiputakse õppimise ajal sööma liiga palju magusat. Glükoos on ajule väga vajalik, kuid esimene valik võiks kunstlike magusainete asemel langeda seemnetele-pähklitele, mis sisaldavad aju tööks vajalikke ja stressi vähendavaid mineraalaineid ning oomega-3 ja oomega-6 rasvhappeid. Meeles võiks pidada, et soola või suhkruga maitsestatud pähklid ja seemned ei ole inimese organismile kasulikud, eelistama peaks maitsestamata versioone.“

Lastevanematel soovitab Katri Merisalu pähkleid ja seemneid lisada hommikupudrule, smuutidele, värskele salatile, voki- või pajaroogadele ning pakkuda neid samuti vahepalaks. „Meeles tuleb pidada, et pähkleid ja seemneid ei kuumtöödeldaks, kuna rasvhapped on kuumutamisele tundlikud ja võivad kergesti rääsuda, see omakorda aga tekitab kehas oksüdatiivset stressi ning võib teha rohkem kahju kui kasu.“

„Pähklite suur eelis on, et nad ei sisalda üldse kolesterooli. Pähklid on ka head kiudainete, mineraalide ja mikroelementide allikad. Lisaks aitavad pähklites ja seemnetes sisalduvad õlid vähendada põletikku ja on abiks kõrge kolesteroolitaseme reguleerimisel. Pähkleid sisaldav Vahemere toitumine vähendab näiteks märgatavalt üleliigsest kehakaalust põhjustatud tervisehädasid,“ rääkis Katri Merisalu.