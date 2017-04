Kolesterool on meie kehaomane aine, millel on organismis mitmeid väga olulisi funktsioone. Kolesterool on oluline rakumembraanide komponent ning mitmete eluliselt vajalike ainete (sapphapped, steroidhormoonid jne) sünteesi lähteaine. Kolesterool on vajalik luustiku, lümfisüsteemi, aju ja ka südame töös. Liigne kolesterooli sisaldus veres põhjustab lipiidnaastude tekkimise veresoonte siseseintele. Naastud sidekoestuvad ja lupjuvad – tekib ateroskleroos. Lupjumine muudab soonte seinad jäigaks ja rabedaks. Ateroskleroosi kõige rängemaks tagajärjeks võib olla tromboos, veresoone lõhkemine, südameinfarkt või ajuinsult. Kuna kõrgenenud kolesteroolitase on ohtlik ning juba tekkinud ateroskleroosi välja ravida ei saa, tuleks teha kõik endast sõltuv, et kolesteroolitaset normaalsena hoida ja veresoonte lupjumist vältida.

Kolesteroolitase on viimastel aastatel suure tähelepanu all ning sellest on palju juttu. Proviisor Peeter Villako toob välja viis huvitavat fakti kolesterooli kohta.

Kõrgenenud kolesteroolitasemest tingitud südame- ja veresoonkonnahaigused on üldteada fakt. Vähem teatakse seda, et kõrge kolesteroolitase võib põhjustada mitmeid teisi terviseprobleeme.

2005.a. Rootsis tehtud uuring näitas, et kõrgenenud kolesteroolitasemega meestel on tõenäosus haigestuda munandivähki 4,5 korda kõrgem kui normaalse kolesteroolitasemega meestel.

Veel enam, teadlased seostavad kõrget kolesteroolitaset ka erektsioonihäirete, neeruhaiguste, maksatsirroosi ja isegi Alzheimeri tõve tekke riskiga.

3. Mõnikord on kõrgenenud kolesteroolitase nähtav peeglisse vaadates.

Enamasti on nii, et ka kaugelt üle normi piiride olev kolesteroolitase ei anna endast tunda – inimene tunneb ennast hästi. Tavaliselt saame me kõrgenenud kolesteroolitasemest teada arstilt, vereanalüüsi tulemuste põhjal. Mõnikord, eriti päriliku hüperkolesteroleemia korra, muutub kõrge kolesteroolitase ka palja silmaga nähtavaks: enamasti silmade ümbruses tekivad nn ksantelasmid – naha-alused kollakat värvi pikergused kolesteroolikogumid. Ksantelasmide olemasolu võib olla seotud ka teiste haigustega, näiteks diabeediga.

4. Füüsiline koormus võib tõsta „hea“ kolesterooli taset.

Õige toitumisega on võimalik kolesteroolitaset normis hoida. Soovitav on süüa kiudainerikkaid toite nagu täisteratooted ning puu- ja köögiviljad. Abiks on väärtuslikke õlisid sisaldavad pähklid ja seemned ning antioksüdantidest rikas roheline tee. Sojas ja kanamunades leiduv letsitiin aitab samuti kolesterooli ohjata. Hiljutised uuringud on näidanud, et ka regulaarsest piisava intensiivsusega kehalisest tegevusest võib olla abi: nimelt tõstab see märkimisväärselt „hea“ kolesterooli (HDL) taset veres. Loomulikult ei toimu see kohe vaid pikemaaegse regulaarse treeningu tagajärjel.

5. Kolesteroolitaset aitavad normis hoida looduslikud vahendid.

Kolesterooli normis hoidmiseks on soovitav apteegist küsida looduslikke vahendeid, millest kõige tõhusamaks on punane fermenteeritud riis, õigemini – selles sisalduv aine nimega monakoliin K. Teadusuuringutega on tõestatud, 10 mg monakoliin K tarbimine päevas aitab hoida normaalset kolesteroolitaset. Juhul, kui teil on nii kolesteroolitase piiripealne või kõrgenenud, oleks õigem apteegist küsida sellist preparaati, mis sisaldab nii monakoliin K kui ka berberiini. Selline kombinatsioon hoiab kolesterooli taseme tõhusalt kontrolli all kuna berberiin toetab monakoliin K toimet.

Nõuandeid kolesterooli normis hoidmiseks

Vabane liigsest kehakaalust. Tegele jõukohase sportimisega, leia rohkem võimalusi kehaliseks aktiivsuseks värskes õhus.

Vähenda soola tarbimist. Soola asemel on soovitatav kasutada tervislikke maitseaineid: küüslauku, oregaanot, salveid ja rosmariini.

Vähenda rasvase liha ja rasvas praetud toidu söömist. Liha söömisest loobumine ei ole tervisele hea, kuid loomsete rasvade ja kõrvetatud toiduainete koguseid tuleb kindlasti piirata.

Toitu mitmekesiselt, söö palju erinevaid värskeid aed- ja puuvilju. Kiudainerikkad toidud vähendavad kolesterooli imendumist ja aitavad seda kehast väljutada. Kiudainerikkad toiduained on täisteratooted ning puu- ja köögiviljad.

Pähklid ja seemned sisaldavad väärtuslikke õlisid, asendamatuid rasvhappeid ja E-vitamiini, mis korrastavad rasvade ainevahetust ja aitavad ohjata kõrgeks kippuvat kolesteroolitaset.

Roheline tee on rikas antioksüdantide poolest ning sisaldab ohtralt flavonoide, mis aitavad säilitada veresoonte tervist ning vähendavad riski haigestuda südame ja veresoonkonna haigustesse.

Küüslauk vähendab vereliistakute kokkukleepumist, aitab vältida trombide teket ning kaitseb veresoonte seinu ladestuste tekkimise eest. Õigem on süüa küüslauku värskelt, mitte kuumutatult.

Soja sisaldab letsitiini, mis teatud määral ohjab vere kolesterooli taset. Soja kiudained seovad soolestikus sapphappeid, mis seejärel kehast välja viiakse. Uute sapphapete sünteesiks peab maks kulutama temas talletatud kolesterooli.