Infarkti läbi elanud patsientidel on viiendiku võrra väiksem tõenäosus surra südamehaigustesse, kui nad joovad päevas tassi kohvi.

Sellisele tulemusele jõudsid Yorki ülikooli teadlased, kui jälgisid 3721 infarkti saanud inimest ja uurisid nende kohvijoomise harjumuste kohta. Ilmnes, et üks tass kohvi päevas vähendab nende tõenäosust surra südamehaigustesse viiendiku võrra võrreldes nendega, kes igapäevaselt kohvi ei joo, kirjutab New York Post.

Varasemad uuringud on leidnud, et kolm kuni viis tassi kohvi päevas leevendab Parkinsoni tõvega inimeste haigusnähte ning et kohvi regulaarne tarbimine aitab võidelda maksavähiga.