USA riikliku terviseinstituudi värskest uuringust selgub, et kalaõli on vitamiinide ja mineraalide järel kolmas enim kasutatav toidulisand USA-s. Vähemalt 10 % ameeriklasi tarbib kalaõli regulaarselt ja enamik usub, et oomega-3-rasvhapped kaitsevad neid südamehaiguste eest, vahendab KSA silmakeskuse blogi .

Kalaõli on üks enimkasutatavaid toidulisandeid, sest usutakse, et see kaitseb inimesi südamehaiguste eest. Üllataval kombel pole aga suur hulk kliinilisi katseid suutnud siiani tõestada, et kalaõli vähendab infarkti ja insuldi riski.

Sellele vaatamata on kalaõli müük enam kui kahekordistunud ja seda mitte ainult USA-s, vaid kogu maailmas, väidab Andrew Grey, kes on Uus-Meremaal asuva Aucklandi ülikooli meditsiiniprofessor ja kelle uuring avaldati 2014. aastal ajakirjas JAMA Internal Medicine. Tema sõnul kalaõli müük aina kasvab, kuigi üha enam uuringuid kinnitab, et kalaõli ei avalda tervisele mingit positiivset mõju.

Teoorias on küll palju põhjuseid, miks kalaõli peaks südame-veresoonkonnale hästi mõjuma. Enamik kalaõlipõhiseid toidulisandeid sisaldavad rikkalikult kahte oomega-3-rasvhapet – eikosapentaeenhapet ja dokosaheksaeenhapet, mis sarnaselt aspiriinile vedeldavad verd ja võivad seeläbi klompide esinemist ennetada. Oomega-3 võib ka vähendada põletikku, mis mängib rolli ateroskleroosis. Lisaks on USA toidu- ja ravimiamet heaks kiitnud kolme tüüpi kalaõlid – Vascepa, Lovaza ja geneetilise vormi, mis aitavad nende sõnul ravida väga suure hulga triglütseriidide hulka, mis on üks südamehaiguste riskitegureid. Ent üllataval kombel pole enamik kliinilisi katseid oomega-3-rasvhapete kasulikke omadusi tõestada suutnud.

Kalaõli kasulikkuse avastasid 1970-ndatel teostatud uuringud, mida viisid läbi Taani teadlased dr Hans Olaf Bang ja dr Jorn Dyerberg. Nad olid veendunud, et Põhja-Gröönimaal elanud inuittide märkimisväärselt madal südame-veresoonkonnahaiguste osakaal tulenes sellest, et nad toitusid peamiselt kalast, hülgest ja vaalarasvast, mis sisaldavad rohkelt oomega-3-rasvhappeid. Ottawa ülikooli kardioloog dr George Fodor leidis aga nendes varajastes uuringutes nii mõnegi puudujäägi ja väitis, et inuittide südamehaigusi lihtsalt ei uuritud piisavalt. Ent kalaõli populaarsust see ei kahandanud.

Kalaõli kasulikkust rõhutasid ka mitu 1990-ndatel läbi viidud uuringut. Näiteks leidis üks itaallaste uuring, et suremus langes neil südamerabanduse üle elanud patsientidel, kes tarbisid ühe grammi kalaõli päevas, võrreldes E-vitamiini tarbinud patsientidega. Säärased leiud kinnitasid rühmitustele nagu Ameerika südameassotsiatsioon, et südamehaiged patsiendid peavad tarbima rohkem oomega-3-rasvhappeid.

Wisconsini ülikooli kardioloogiaosakonna juhi dr James Steini sõnul avaldati pärast seda mitu uuringut, mis ei kinnitanud kalaõli kasulikke omadusi. Nende seas oli 12 000 inimest hõlmanud kliiniline katse, mis avaldati 2013. aastal ajakirjas The New England Journal of Medicine ja mis leidis, et üks gramm kalaõli päevas ei vähendanud ateroskleroosi patsientidel südamerabandustest ja insultidest põhjustatud surmade arvu. „Mulle tundub, et see ajastu on nüüd läbi, mil kasutasime kalaõli ravimina,” ütles uuringu üks autoritest dr Gianni Tognoni, kes on Milanos asuva farmakoloogiliste uuringute instituudi juht.

Dr Steini sõnul toimusid varased kalaõliteemalised uuringud ajal, mil südame-veresoonkonna haigusi raviti hoopis teisiti kui tänapäeval. Tol ajal kasutati tunduvalt vähem statiine, verevedeldajaid ja muid intensiivseid ravimeid. Seega oleks pidanud neis kalaõli toime – isegi kui see on nõrk – paremini esile tulema.

Dr Stein rõhutab, et kalaõli võib olla suisa ohtlik, kui seda tarvitada koos aspiriini või muude verevedeldajatega. „Olen kuulnud juhtumitest, kus inimesed võtavad samal ajal nii aspiriini kui kalaõli ning neil esineb sellest tingitud ninaveritsusi ja ka sinikad on kerged tekkima. Ent kui kalaõli menüüst välja jätta, on nende tervis peagi jälle korras,” sõnas dr Stein.

Nii nagu paljud teisedki kardioloogid julgustab dr Stein oma patsiente vältima kalaõli toidulisandeid ja sööma selle asemel kaks korda nädalas rasvast kala, sest kala sisaldab ka palju teisi kasulikke toitaineid. „Soovitan kalaõli toidulisandina juurde võtta ainult neil, kes kala üldse kunagi ei söö,” ütles dr Stein.

Ent mõned eksperdid jätavad kalaõli kasulikkuse üle otsustamise veel lahtiseks. Bostonis asuva haigla Brigham and Women’s Hospital ennetava meditsiini juhi dr JoAnn Mansoni sõnul on suur hulk kalaõliteemalisi kliinilisi katseid uurinud ainult inimesi, kel oli juba südamehaigus või soodumus selleks, kuigi kalaõli arvatakse ennetavat ka muid haigusi nagu vähk, Alzheimeri tõbi ja depressioon.

Dr Manson juhib viis aastat kestvat kliinilist katset, milles osaleb 26 000 üldpopulatsiooni esindavat inimest. Järgmisel aastal lõpule jõudvast uuringust peaks selguma, kas kalaõlil ja D-vitamiinil on eraldi või kombineeritult mingit mõju südamehaiguse, II tüüpi diabeedi ja muude haiguste pikaajalisele ennetamisele patsientidel, kellel ei esine nende haiguste riskitegureid.