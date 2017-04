Menstruatsiooni hilinemine teeb murelikuks iga naise, kui ta just ei soovi rasestuda. Alati ei tähenda see aga mõnd hullu tõbe - päevade hilinemisel on üsna mitmeid erinevaid põhjuseid.

1.Varane menopaus. See ei pruugi alati rõõmu valmistada, kuid väidetavalt kogeb üks naine sajast varajast menopausi juba enne 40-aastaseks saamist, kirjutab Mirror. Igatahes tasub arstiga nõu pidada, kui sind kimbutavad kuumahood, sa higistad öösiti või päevad on ebaregulaarsed.

2. Stress. Jah, lisaks sellele, et stress viib une, võib ta mõjutada ka menstruatsiooni algust.