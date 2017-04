Väsinud välimuse vastu aitab kindlasti magamine. Kuid lisaks sellele on olemas ka mõned toiduained, mis aitavad palet siluda. Kuid enne nende loetlemist tuleb meelde tuletada, et kui oled väsinud, jäta oma menüüst välja kõik selline, mis sind veel rohkem kurnab. Päris kindlasti hoia sel ajal näpud eemal kunslikke magusaineid sisaldavatest toitudest, suhkrust, alkoholist, praetud ja soolastest toitudest ja töödeldud süsivesikutest, soovitab veebiportaal Prevention ja toob välja nimekirja toitudest, mis väsinud välimust siluda aitavad. * Roheline tee sisaldab polüfenool EGCG-d, mis aotab parandada naha seisundit ja vähendada kortse ehk teisisõnu: kui jood rohelist teed, on su nahk siledam, elastsem ja niisutatum, samuti paraneb naha hapnikuvarustus. Kui tahad rohelises tees leiduvaid kasulikke aineid maksimaalselt ära kasutada, pigista tee sisse veidi sidrunimahla, sest see parandab tees leiduvate antioksüdantide imendumist.

* Lõhe ja sardiinid sisaldavad ohtralt oomega-3-rasvhappeid, milledel on põletikuvastased omadused. See vähendab nahaärritust ning niisutab nahka. Kui tahad veel maksimaalset kasu, siis söö kreeka pähkleid - need sisaldavad oomega-3-rasvhapetele ka magneesiumi - see mis parandab verevoolu ja lisab jumele sära.

* Parapähklid sisaldavad ohtralt seleeni, mis aitab säilitada naha elastsust ja aitab võidelda kõige sellega, mis kahjustab rakke ja kiirendab vananemist. Lisaks parapähklitele saad seleeni ka tuunikalast ja seentest. * Spinat on C-vitamiinirohke ning see on hea naha kortsudest vabana hoidva kollageeni tekkeks. Lisaks aitab C-vitamiin võidelda ka vabade radikaalidega. Spinatis leiduv vesi niisutab nahka. * Vesi aitab kaasa naha elastsuse säilimisele ehk kui keha on piisavalt niisutatuna, näeb ka su palg välja värskem ja säravam. * Kiivi sisaldab ohtralt erinevaid toitaineid, ka C-vitamiini, mille kasu nahale loe paar punkti ülevaltpoolt. Lisaks võib öelda, et uuringud on näidanud, et naised, kes söövad C-vitamiini rikkaid roogi, püsivad kauem kortsudest priid.